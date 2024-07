Da Vinci a Capo Nord in Dune Buggy: la zingarata di Stefano e Francesco

Una partenza senza meta e senza scopi, questa è la zingarata. E sarà una zingarata da ricordare, quella che Francesco e Stefano hanno intenzione di compiere con la loro Dune Buggy: da Vinci a Capo Nord, non usuale come gita fuori porta.

I due, amici da anni, dal 2019 hanno condiviso zingarate e avventure on the road a bordo di una Dune Buggy Mirage del ’73, rossa fiammante.

“Ricorda quella di Bud Spencer e Terence Hill in Altrimenti ci arrabbiamo” spiega Stefano Bochicchio, 33 anni, proprietario della vettura. Artigiano di Vinci e titolare di una pelletteria, ha sempre avuto una grande passione per il vintage, dai videogiochi alle auto. Con lui Francesco Pucci, 39enne di Limite, musicista e insegnante di chitarra. Proprio lo strumento musicale ha fatto conoscere i due “zingari dell’Empolese”, visto che Francesco è stato l’insegnate di Stefano.

La passione per le gite senza meta li ha uniti ancora di più e dal 2019 in poi li ha portati a percorrere, una volta all’anno, anche 600 chilometri in un giorno, per strade di campagna e vie poco battute dal grande marasma del traffico mainstream.

“Una volta siamo finiti addirittura in cima al monte Cimone, nella zona dei cannoni della Prima Guerra Mondiale – racconta Francesco –. Abbiamo seguito una strada che poi si è rivelata non proprio quello che immaginavamo e siamo arrivati sulla sommità, per poi scavallare”.

Tuttavia, una zingarata all’anno ormai non bastava più, almeno in Italia. Era il momento di quella “definitiva”, in occasione di 40 anni di Francesco.

Da Vinci alla conquista della Norvegia, la partenza è fissata l’11 o il 12 agosto. “Attraverseremo Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Finlandia. Non prenderemo mai il traghetto, sarà tutto on the road, quindi passeremo per i ponti della Danimarca – spiega Stefano –. Abbiamo anche attrezzato la Dune Buggy con capottina, riscaldamento e gomme nuove. Confidiamo di impiegare 16 giorni, tra andata e ritorno. Però ci siamo presi tutto il mese di agosto: tra andata e ritorno sono oltre 8mila chilometri e non sappiamo davvero quanto ci metteremo a raggiungere la meta. Di sicuro – aggiunge – eviteremo posti turistici e conosciuti. Il nostro è un viaggio alla scoperta dei posti più selvaggi e meno frequentati”.

La zingarata di Francesco e Stefano non è solo un viaggio di due amici, ma anche una sfida che ha il sapore di primato. “Da quello che abbiamo visto – afferma Francesco – se tutto va come deve andare saremmo i primi a fare Italia-Capo Nord in Dune Buggy. È un tragitto che è stato compiuto in moto, in Vespa, addirittura in ‘Ciao’. Ma mai con una macchina come la nostra.”

Giovanni Gaeta