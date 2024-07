Bambina di tre anni rischia di annegare nella piscina dell'agriturismo

Ha rischiato di annegare nella piscina di un agriturismo, è stata portata in ospedale in gravi condizioni. È successo a una bambina di tre anni nel comune di Bucine intorno alle 14.15 di oggi, lunedì 29 luglio.

La bimba si trovava nell'agriturismo in compagnia della famiglia in ferie. Tra gli ospiti della struttura un medico che ha subito sottoposto la piccola a massaggio cardiaco per rianimarla. Sul posto sono arrivati i sanitari e l'elisoccorso che ha trasportato la bambina all'ospedale Meyer di Firenze dove è arrivata in codice rosso.

La piccola attualmente è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. Indagano i carabinieri.