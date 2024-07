Nuovo stadio, le proposte del Comitato per Serravalle a Mantellassi: "Parcheggi, mercato e commercio"

Si torna a parlare di nuovo stadio a Empoli, uno dei temi caldi. Il comitato per Serravalle, nato pochi giorni dopo la presentazione del nuovo Castellani, ha incontrato il sindaco empolese Alessio Mantellassi. Le due parti hanno stabilito i punti di incontro su cui necessariamente il comitato ha chiesto che si faccia chiarezza dopo la presentazione del progetto.

Le richieste puntano a "mantenere gli spazi invariati per le attività che hanno sede al piano terra della Maratona (palestra, centro medico e altro)" e nei nuovi blocchi si punta anche "a ospitare gli uffici".

Passando alla parte commerciale, il comitato si trova "d'accordo nella possibilità avanzata anche dalle associazioni di categoria di destinare una parte dei 23 fondi ad attività non commerciali, con servizi per la cittadinanza".

Il punto focale nell'area circostante il Castellani è il mercato, che dovrà rimanere in zona. "La spinta verso la partecipazione e la concertazione deve trovare sbocco in un tavolo dove si condivide il cronoprogramma con l'Empoli Fc e la ditta incaricata per gestire con meno disagi possibili le fasi del cantiere" fanno sapere dal Comune.

La creazione di nuovi parcheggi, nell'intenzione del comitato, "non dovrà andare a discapito di quelli esistenti per le manifestazioni sportive e commerciali". Spostandoci verso il Parco di Serravalle, il parcheggio attuale potrà rimanere legato all'accoglienza dei tifosi ospiti durante le partite. Il comitato spinge affinché "venga sistemato finalmente, una soluzione prospettata dall'amministrazione è quella di poterlo fare tramite gli oneri di urbanizzazione fuori dal project". Rimanendo sulla questione traffico, il comitato lancia "la proposta di una rotatoria aggiuntiva tra via Serravalle e via delle Olimpiadi, anche al fine di rallentare la velocità in quel tratto".

Claudio Del Rosso, referente del Comitato per Serravalle, afferma: "Durante questo incontro abbiamo portato le nostre richieste all'amministrazione, nella logica di uno spirito costruttivo che è alla base del nostro comitato. Siamo certi che queste indicazioni saranno recepite in fase di sistemazione del project assieme all'Empoli Fc". Il comitato sarà presente durante il percorso di partecipazione che ha il via il 30 luglio all'Avis di Serravalle.

Così Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli: "La questione stadio è tra quelle più importanti che mi trovo ad affrontare nei primi mesi dal mio insediamento. Avere però interlocutori come il Comitato per Serravalle ci permette un dialogo franco, cordiale e diretto nel punto. Ho ascoltato con molta attenzione le loro proposte e trovo che molte di queste siano già nella direzione di quanto ho sentito anche durante gli incontri con il mondo del commercio e delle associazioni sportive. Mi farò portavoce di queste istanze con la società, e continueremo il lavoro di ascolto e confronto con il processo partecipativo che ho annunciato in Consiglio comunale".