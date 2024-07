Ruba cosmetici, fugge e spintona un addetto: arrestato

Si prende i cosmetici dal supermercato ma esce senza pagarli e spintona una vigilantes. Un 49enne di origini marocchine senza fissa dimora è stato arrestato per rapina impropria a Firenze per un furto in via di Novoli.

Avrebbe preso dagli scaffali creme e altri cosmetici del valore di 500 euro e poi avrebbe tentato di fuggire, senza pagare alla cassa. Un addetto alla vigilanza, dopo averlo scoperto, avrebbe tentato di bloccarlo ma il 49enne lo avrebbe spintonato.

Nel frattempo, è partita la segnalazione al 112 Nue. I carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato il malvivente.