Stato di Palestina, M5S: "Empoli si mobilita per il riconoscimento"

Durante il Consiglio Comunale di ieri, è stato approvato un Ordine del Giorno (Odg) proposto dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e di Buongiorno Empoli, che richiedono al Sindaco di Empoli di farsi promotore del riconoscimento dello Stato di Palestina. Questa proposta non solo intende sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragica situazione nella Striscia di Gaza, ma mira anche a sollecitare un'azione coordinata tra i sindaci e le amministrazioni della città metropolitana di Firenze per influenzare le rappresentanze politiche parlamentari.

Dal 7 ottobre 2023, la Striscia di Gaza è stata teatro di intense operazioni militari che hanno causato una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo i dati di Save the Children dagli attacchi del 7 Ottobre 2023 all’ Aprile 2024 sarebbero 26000 tra i bambini morti e feriti, un numero che supera di gran lunga le vittime infantili registrate in altri conflitti globali recenti. Queste cifre evidenziano la necessità urgente di un intervento internazionale per fermare le violenze e proteggere i diritti umani fondamentali.

Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Jacopo Maccari, ha sottolineato l'importanza di un riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina, che potrebbe rappresentare un passo cruciale verso la pace e la stabilità nella regione. "Riconoscere lo Stato di Palestina significa legittimare il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, alla sovranità e alla dignità," ha dichiarato il consigliere. "Questo riconoscimento può aumentare la pressione diplomatica su tutte le parti coinvolte, riequilibrare le dinamiche dei negoziati di pace e rafforzare l'idea di una soluzione a due Stati, ampiamente considerata la via più praticabile per risolvere il conflitto israelo-palestinese."

L'Odg chiede al Sindaco di Empoli di attivarsi verso gli altri sindaci della città metropolitana di Firenze per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari. Inoltre, si sollecita la Presidente del Consiglio Comunale di Empoli a dare massima diffusione dell'Odg alla cittadinanza, alle associazioni locali e ai principali leader politici nazionali e internazionali, inclusi il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e il Presidente della Regione Toscana.

"Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte a tanta sofferenza. È nostro dovere, come esseri umani e rappresentanti delle istituzioni democratiche, alzare la voce e chiedere giustizia," ha aggiunto il consigliere Maccari. "Riconoscere lo Stato di Palestina è un atto di coerenza con i valori di uguaglianza, rispetto dei diritti umani e solidarietà internazionale su cui si fonda la nostra democrazia." Concludendo, il consigliere ha invitato tutti a sostenere questa proposta, facendo di Empoli un esempio di coraggio e impegno per la pace.

M5S Empoli