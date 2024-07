Una novità che è un gran ritorno: Lupi e Codyeco di nuovo assieme

Lupi Santa Croce e Codyeco S.p.A. sono orgogliose di annunciare un nuovo accordo esclusivo di partnership sulla base di un contratto triennale.

Sono realtà che hanno scritto pagine importanti nella storia di S. Croce sull’Arno e del distretto, e tornano insieme dopo aver regalato alla caldissima piazza biancorossa un decennio spettacolare a cavallo tra gli anni 2000 e 2010, per gran merito di Donato Berini e Romano Costagli. Già nella passata stagione lo storico brand era tornato a campeggiare sulla maglia da gioco: dalla stagione 2024-25 tornerà ad essere main sponsor.

Nella “mission” (al di là dei risultati e obiettivi sportivi) la promozione del volley nel comprensorio, iniziative per portare il pubblico ad affollare il Pala Parenti come ai tempi d’oro, eventi all’insegna della solidarietà nei confronti dei meno fortunati, una progettualità attenta al territorio e votata a ricostruire quella “passione condivisa” che ha consentito ai Lupi di potersi sostenere ai massimi livelli della pallavolo in tutti questi anni.

Così Alberto Lami, presidente Lupi Pallavolo: "Questa collaborazione segna un capitolo emozionante e promettente per la nostra squadra e per tutti i nostri tifosi. Un ritorno al passato con sguardo sul futuro. Siamo orgogliosi di unirci a Codyeco, un'azienda che condivide i nostri stessi principi e che si distingue per la sua eccellenza e innovazione nel settore. Grazie a questo accordo, avremo l'opportunità di avvalerci del supporto di Codyeco non solo a livello finanziario, ma anche attraverso iniziative congiunte che mirano a coinvolgere la nostra comunità, promuovere la sostenibilità e sviluppare progetti sociali”.

Questo il commento di César W. Knebel, ad Codyeco S.p.A.: “Codyeco è lieta ed entusiasta di annunciare questo nuovo percorso come main sponsor della società sportiva Lupi Santa Croce. Il ritorno di questa partnership rappresenta una tappa fondamentale per la nostra azienda e rafforza il nostro impegno verso la promozione dei valori sportivi e il sostegno alle comunità locali. Insieme speriamo di poter aiutare il club a raggiungere nuovi traguardi, sviluppare ulteriormente i programmi giovanili, e riportare il pubblico ad affollare il Pala Parenti, perché condividiamo la stessa passione per l'eccellenza, il lavoro di squadra e l'integrità".