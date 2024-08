Rapine all'Orto de Tolomei: arrestato minorenne

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato di Siena ha eseguito la misura cautelare della custodia in istituto di pena minorile nei confronti dell’altro minore indagato per i fatti accaduti all’Orto de Tolomei il 7 luglio scorso.

Si tratta di uno dei quattro indagati raggiunti dalle perquisizioni domiciliari eseguite all’alba dello scorso martedì dalla Squadra Mobile della Questura di Siena. All’interno del parco Orto de Tolomei di Siena avrebbero rapinato diverse persone per impossessarsi di denaro, telefoni cellulari, orologi, collane d’oro e altri oggetti personali di valore. Quattro giovani, tre dei quali minorenni, sono ora indagati con questa accusa e per quelle di furto e lesioni personali.

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze, su richiesta della Procura per i Minori, aveva disposto, infatti, la misura custodiale nei confronti di due dei quattro indagati per la serie di reati commessi la sera del 7 luglio nel centro cittadino della città del Palio. Uno di loro, tuttavia, non era stato rintracciato.

Ieri mattina, con i genitori, si è presentato spontaneamente presso lo studio del proprio difensore, per consegnarsi ai poliziotti della Squadra Mobile.