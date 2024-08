Volley Santa Croce, l'opposto Filippo Attuoni è un nuovo Lupo

Quasi completo nuovo roster dei Lupi Santa Croce per la stagione di serie B 2024-25. Altra pedina in arrivo: l’opposto Filippo Attuoni, classe 2006 come molti dei compagni e quindi in età Under 19. Andrà a far coppia con il più esperto Da Prato e avrà occasione di crescere e di dare il proprio contributo alla nobile causa della prima squadra. Filippo è nato e cresciuto nella Pallavolo Massa Carrara e negli ultimi anni ha lavorato con coach Silvia Angelini. Impostato da palleggiatore, ha avuto la possibilità di impegnarsi in attacco e non se l’è lasciata sfuggire, tanto da meritarsi la chiamata nei Lupi.

“La stagione passata mi ha visto crescere come atleta sia a livello sportivo che a livello mentale. In un primo momento avevo iniziato come palleggiatore e successivamente mi é stata data la possibilitá di giocare come schiacciatore opposto, ruolo che sento più affine. In questa nuova stagione sono convinto che crescerò ulteriormente in questo ruolo e darò il meglio di me. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e di conoscere i nuovi tifosi”.

Filippo Attuoni, classe 2006, ha iniziato la passata stagione come palleggiatore. Dotato di gran fisico, è stato ripensato come opposto e in questo ruolo ha onorato il campionato di serie D regionale e Under 19 con la storica maglia della Pallavolo Massa Carrara, società nella quale è cresciuto e si è formato.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa