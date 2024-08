Guasto alla rete idrica di Castelfiorentino, rubinetti a secco

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, oggi domenica 4 agosto sono in corso mancanze d’acqua nella zona alta di Castelfiorentino capoluogo e nelle vie del Monte Olivo e del Camin Bianco. Al contempo, potrebbero verificarsi fenomeni di abbassamento della pressione e temporanee mancanze d’acqua anche nelle zone limitrofe, soprattutto nelle fasce orarie di maggior consumo (12-14 e 19-21) e in particolare ai piani più alti delle abitazioni. Il guasto è stato identificato e riparato dai nostri tecnici, che stanno lavorando per garantire il minor disagio possibile alle utenze coinvolte.

Con il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 23, si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, il gestore idrico informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque spa - Ufficio Stampa