Rischia di annegare in piscina a Bucine, bimba di 3 anni muore in ospedale dopo una settimana

Una bambina di quasi 3 anni, in vacanza con la famiglia in un agriturismo a Bucine, è morta dopo una settimana di ricovero all'ospedale Meyer di Firenze a seguito di un annegamento in piscina avvenuto il 29 luglio. Nonostante i soccorsi immediati da parte di un medico presente e del 118, la bambina era arrivata in condizioni gravissime ed è stata ricoverata in rianimazione. Ieri è stato confermato l'accertamento di morte cerebrale. La procura di Arezzo ha preso in custodia la salma e i carabinieri stanno conducendo accertamenti sulla vicenda.