Donna morta a Siena per un colpo di arma da fuoco

Una donna sudamericana di 31 anni è morta questo pomeriggio per un colpo di arma da fuoco in una casa di Siena, in Strada del Villino, nelle vicinanze del centro storico. Lo sparo è stato sentito intorno alle 15.30 dai vicini, che hanno dato l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine e il 118.

Lo sparo, secondo una prima ipotesi degli investigatori, sarebbe partito accidentalmente mentre due familiari della deceduta maneggiavano un'arma in casa. Il proiettile avrebbe raggiunto la donna alla testa e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il compagno della 31enne, anch'esso di origine sudamericana, è stato portato in questura per essere ascoltato sulla dinamica della tragedia.