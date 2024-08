Alla guida da ubriaco, denunciato nel Pisano

Due denunce da parte dei carabinieri a Pisa, una per inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Pisa e l’altra per guida in stato di ebbrezza.

Nel primo caso un uomo è stato sorpreso in violazione del provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, ed è stato denunciato.

A Vecchiano invece è stato sorpreso un uomo alla guida con tasso alcolemico di 0,92 g/l, dunque oltre il limite consentito dalla vigente normativa di settore. Per l’utente, è scattato il ritiro della patente, oltre alla segnalazione per guida in stato di ebbrezza, all’Autorità Giudiziaria pisana.