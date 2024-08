Fi-Pi-Li, terminati a Empoli i lavori al viadotto di Ponzano

Dalle tre di questa notte è stato definitivamente rimosso il cantiere sul viadotto Ponzano a Empoli e riaperta la corsia di marcia, chiusa dal 15 maggio 2023 a causa dell'incidente in cui un camion, transitante sulla via sottostante, aveva urtato e danneggiato una trave del viadotto. I lavori di ricostruzione della trave sono iniziati il 15 luglio scorso e si sono conclusi il 20 agosto, in anticipazione rispetto al termine inizialmente programmato del 31 agosto.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa