Rischio ritardi e disagi per il Ponte sulla Cassia. Cenni: "Ci attiveremo per tutte le iniziative utili"

C'è preoccupazione a Poggibonsi per i tempi di realizzazione del Ponte sulla Cassia in località Bellavista, che potrebbe slittare a seguito di un ricorso al Tar del raggruppamento di imprese al quale erano stati aggiudicati in via provvisoria i lavori, ma che è stato poi escluso dalla Provincia di Siena per mancanza di un requisito non sanabile.

Dice la sindaca di Poggibonsi: “Nelle scorse settimane abbiamo scritto alla Provincia per avere informazioni. Questo aggiornamento, oggi ufficializzato, preoccupa in quanto rischia di far dilatare i tempi. Ci faremo promotori di una assemblea pubblica ad inizio settembre, con gli uffici provinciali, per condividere lo stato dell'arte. Ci siamo impegnati a seguire la vicenda e lo faremo”

“Un aggiornamento che preoccupa. Nelle scorse settimane abbiamo scritto alla Provincia di Siena per avere informazioni sull'iter che riguarda i lavori di ricostruzione del ponte di Bellavista dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria. Quanto comunicato non è positivo perché purtroppo rischia di far dilatare i tempi del procedimento di aggiudicazione”.

La Provincia di Siena ha infatti comunicato di aver proceduto, a seguito della conclusione delle procedure di gara e dell’aggiudicazione provvisoria, con le dovute verifiche dei requisiti previsti per legge da cui è emersa la carenza di un requisito che, dopo la richiesta di chiarimenti, è risultato non sanabile. Come comunicato dalla Provincia gli uffici, secondo quanto previsto dalla procedura, hanno provveduto a comunicare l’esclusione dell’aggiudicatario provvisorio e il raggruppamento di imprese in questione ha fatto ricorso al Tar che esaminerà con urgenza la sospensiva nel mese di settembre.

“Ci siamo impegnati a seguire la vicenda della ricostruzione del ponte e lo faremo – dice la sindaca – Ci attiveremo per tutte le iniziative utili a diminuire i disagi e ci faremo promotori di un incontro pubblico ad inizio settembre, con la presenza della Provincia di Siena e degli uffici che stanno seguendo l'affidamento, per aggiornare i cittadini e le cittadine e fornire loro tutte le informazioni disponibili sullo stato dell'arte”.

Fonte: Ufficio Stampa