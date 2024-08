Le offrono aiuto per cambiare la ruota dell'auto e le rubano la borsa

Era da poco uscita dal lavoro, si è messa alla guida e ha scoperto di avere una ruota a terra. Alcune persone si sono fermate per aiutarla ma l'hanno derubata. A Firenze il caso fa pensare alla polizia che ci possa essere un nuovo modus operandi da parte dei malviventi.

Andiamo per ordine. È il pomeriggio di martedì 20 agosto. La vittima in via Pistoiese vede la ruota posteriore a terra. Si ferma e viene avvicinata da un'altra auto con due sconosciuti che le offrono aiuto. Ma mentre è in corso il cambio della gomma, con la scusa di dover prendere un attrezzo nella loro macchina, i due si allontanano ripartendo velocemente. Con loro la borsa della donna, all'interno effetti personali, carte di pagamento e un Iphone di ultima generazione.

La donna è stata poi soccorsa dagli agenti di una volante poco dopo in strada. La polizia sospetta una nuova tecnica di furto per portar via le borse a donne sole al volante. Per questo mette in guardia tutti gli utenti della strada per i quali resta sempre valido il consiglio di chiamare subito il 112Nue al minimo sospetto.