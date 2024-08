Sola in casa, si sente male: la salvano i carabinieri

Si è sentita male mentre era sola in casa. La figlia, che vive all'estero, ha provato a contattarla ma non c'è riuscita, da lunedì 19 cercava di sentirla invano. Sempre la figlia sapeva che le amiche della madre erano in ferie e quindi ha dovuto chiamare i carabinieri, che hanno aiutato la donna.

È successo a Castelfranco di Sotto. La donna, sola in casa, si era sentita male. I militari sono arrivati alla casa e scoperto che la luce era accesa, ma la donna non rispondeva al citofono. I carabinieri hanno sentito flebili lamenti dall'interno e sono riusciti a trovare una chiave dell'abitazione. Sono entrati e la donna era riversa a terra in stato confusionale.

È stata stabilizzata, soccorsa e portata in ospedale a Empoli. Era fortemente disidratata e in stato di semi-incoscienza. Non è in pericolo di vita, l'intervento dei carabinieri è stato determinante.