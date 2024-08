Cade durante un'escursione sul Serra, interviene Pegaso

Un uomo è caduto mentre stava facendo un'escursione sul Monte Serra. Si trovava a Buti in via Ferrata di Sant'Antone, in prossimità della Falesia Monte Serra. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Pisa.

Il fatto è avvenuto alle 9 circa di oggi, giovedì 22 agosto. L'uomo stava svolgendo il percorso della ferrata quando è caduto provocandosi delle lesioni agli arti inferiori

Impossibilitato a muoversi e considerato il luogo impervio è stato necessario far intervenire Pegaso per il recupero e il trasporto a Cisanello.