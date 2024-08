Ambulanza con sirene accese si scontra con un'auto, ci sono feriti

Un'ambulanza e un'auto si sono scontrate a Firenze. Il mezzo di soccorso stava viaggiando a sirene accese, aveva a bordo un paziente. Tra viale Guidoni e via Torre degli Agli, a Novoli, è avvenuto lo scontro nella mattinata di oggi, giovedì 22 agosto. Le cause sono ancora da accertare, la polizia municipale sta accertando la dinamica.

Due persone - i due conducenti - sono rimaste ferite. Il paziente a bordo è stato preso da un'altra ambulanza. Il personale del 118 ha portato al pronto soccorso un 28enne in codice rosso, una donna di 84 anni in codice giallo, una di 78 in codice verde. La Asl ha inviato sul posto il personale della prevenzione degli infortuni sul lavoro