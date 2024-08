Incidente sul lavoro nell'Aretino: 60enne gravemente ustionato

Incidente sul lavoro in una ditta di autotrasporti a Bucine, in provincia di Arezzo, precisamente nella frazione di Badia Agnano.

Un operaio di circa 60 anni ha riportato ustioni di primo e secondo grado su gran parte del corpo ed è stato trasportato in codice rosso al Centro grandi ustioni di Pisa con l'elisoccorso Pegaso.

L'uomo sarebbe stato raggiunto da una vampata di fuoco, a distanza ravvicinata, mentre versava della benzina nel motorino di una pompa. Parte del liquido infiammabile sarebbe caduto su delle parti incandescenti provocando una fiammata che ha raggiunto l'operaio.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Loro Ciuffenna, l'automedica dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo quanto appreso non risulta in pericolo di vita pur versando in gravi condizioni.