Sbranate dai lupi, la disperazione del pastore

Nuovo attacco di lupi in Toscana, ad Ascione nel Comune di Terranuova Bracciolini, dove ieri pomeriggio, in pieno giorno, hanno sbranato dodici pecore e di altre due hanno fatto perdere le tracce. Quattordici animali in meno per l'allevatore Egidio Marcia, disperato per averne perse così oltre centro negli ultimi anni, a causa degli attacchi dei lupi che si avvicinano anche alle abitazioni e hanno letteralmente decimato il suo gregge. Causando, dopo ogni aggressione, una perdita ulteriore nella produzione di latte anche nelle pecore superstiti, che risentono dello shock legato all'evento.

La Coldiretti lancia un allarme rosso, denunciando la difficoltà crescente e diffusa delle aziende del settore che fanno sforzi immani per rimanese in piedi. Ricorda Coldiretti che la chiusura di queste aziende, quando avviene. non è solo una perdita di posti di lavoro, ma anche un danno alla tutela del paesaggio e della tradizione della pastorizia, da qui l'appello alla massima responsabilità per la difesa degli allevamenti.