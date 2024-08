Volontari della Misericordia aggrediti a Grosseto da un ubriaco

Ancora un’aggressione a soccorritori volontari del 118. Vittime, questa volta, i sanitari della Misericordia di Grosseto, che la notte scorsa sono stati assaliti da un ubriaco mentre si trovavano a bordo dell’ambulanza.

I volontari erano intervenuti in piazza dei Lavatoi proprio per soccorrere l’uomo, un 50enne della zona; tuttavia, il “paziente” si è scagliato contro di loro. Il 50enne ha afferrato le chiavi del mezzo e ha colpito l’autista con due pugni, procurandogli una ferita. Insieme al conducente del mezzo, a bordo si trovava anche una volontaria, che però non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una volta riportata la calma in pronto soccorso sono finiti in due: l'ubriaco e l'autista del mezzo del 118