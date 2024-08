Aggressione al liceo Michelangiolo, citati in giudizio tre giovani

Rischiano il processo tre militanti di Azione Studentesca per l'aggressione al liceo classico Michelangiolo di Firenze. I fatti risalgono al 18 febbraio 2023: due giovani di un collettivo di sinistra, iscritti al liceo, vennero picchiati davanti a scuola e finirono a terra, le immagini diventarono un caso.

Scrive il Corriere Fiorentino che la Procura di Firenze ha citato in giudizio i tre militanti di AS, movimento di destra: tutti hanno tra 19 e 21 anni e sono accusati in concorso di lesione aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo.

Dovranno presentarsi in aula il 10 luglio 2025 per l'udienza predibattimentale, poi il giudice dovrà ritenere se ci saranno le condizioni per un processo.