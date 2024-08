Martignana, tutto pronto per la Sagra della Pizza Dolce

Dal 4 all’8 settembre, il Circolo ARCI Martignana, in collaborazione con il Comune di Montespertoli, organizza la tanto attesa Sagra della Pizza Dolce. Un evento che mette in risalto una delle specialità più amate della tradizione locale, in un’atmosfera di festa. La sagra offrirà l’opportunità di gustare la squisita pizza dolce in tutte le sue varianti, preparata con ingredienti freschi e di alta qualità.

Ma non solo: un ricco programma di eventi animerà le serate, soddisfando i gusti di grandi e piccini.

Il programma dettagliato:

•⁠ ⁠Mercoledì 4 settembre: incontro con il Sindaco e la nuova Giunta Comunale.

•⁠ ⁠Giovedì 5 settembre: serata dedicata al blues con “I BRUSOTTI”.

•⁠ ⁠Venerdì 6 settembre: pedalata Sotto le Stelle, un percorso di 17 km, e concerto rock acustico con “IN DUST”.

•⁠ ⁠Sabato 7 settembre: serata all’insegna del pop/rock italiano e straniero con “LITTLE ITALY”.

•⁠ ⁠Domenica 8 settembre: gran finale con la performance di Antonella Grattarola, rivelazione empolese di “The Voice Senior”.

Tutte le sere, a partire dalle ore 20, sarà attivo il servizio di cucina con pizza dolce e altre specialità. Per informazioni sull'iniziativa: +39 339 681 1925