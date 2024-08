Acquistare la colonia Piaggio e riqualificarla: la proposta degli 'ex' bambini

Dal 1938 al 1984 a Santo Stefano d'Aveto, in Liguria, la colonia Piaggio ha ospitato centinaia di figli dei dipendenti dell'azienda con sede a Pontedera. Venivano dalla Valdera e non solo. Nel 1984 è stata affittata alla Sip, nel 1994 è stata venduta e ora versa in stato di abbandono. A distanza di anni quelli che un tempo erano bambini e bambine sono uomini e donne che vogliono riportare la colonia agli antichi fasti.

L'idea è semplice: coinvolgere un imprenditore o una cordata, magari di toscani o liguri, nell'acquisto e nella riqualificazione della colonia in terra genovese, a pochi chilometri dal confine con l'Emilia. A lanciarla sono gli stessi 'bimbi' della colonia, ora genitori a loro volta ma un tempo frequentatori assidui della struttura a Santo Stefano d'Aveto, un colosso da 6.500 metri quadri nel verde. La colonia è all'asta, la base è di circa 800mila euro.

Per portare a compimento l'iniziativa, per provare a far rivivere davvero i ricordi, è nato un gruppo Facebook da cui, a sua volta, è venuta la proposta per un pranzo tutti assieme. Dopo una gita degli 'ex bimbi' a luglio 2024 alla colonia, in tanti hanno deciso di fare qualcosa e il primo passo è il pranzo del 22 settembre a Lajatico alle Officine Bocelli. Saranno presenti le autorità lajatichesi, di Pontedera e di Santo Stefano d'Aveto, oltre al parroco del Villaggio Piaggio. Chissà, magari la voce arriva davvero a qualche imprenditore e la colonia può diventare una struttura sportiva, sanitaria o ricettiva. I bimbi sperano.