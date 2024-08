Famiglia reale saudita a Firenze, la loro collaboratrice risulta scomparsa: ricerche in corso da 2 giorni

Una donna di 37 anni di nazionalità filippina, collaboratrice della famiglia reale dell'Arabia Saudita in vacanza a Firenze, si è allontanata dal lussuoso albergo sul lungarno fiorentino in cui era ospite.

Le ricerche che sono scattate due giorni fa continuano senza sosta. La prefettura di Firenze ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. L'allarme è stato dato da una componente della famiglia reale al 112. In albero è prontamente intervenuta una volante, gli agenti hanno raccolto la denuncia: fino a martedì mattina 27 agosto la 37enne era in albergo poi non si è più vista. La sera non è rientrata in albergo.

Nel corso della giornata la collaboratrice filippina è stata contattata al cellulare, ma l'apparecchio non ha squillato. Non si sarebbe verificato alcun attrito tra la famiglia reale e la collaboratrice. L'ipotesi più probabile, al momento, è che la donna si sia allontanata volontariamente. Tuttavia le ricerche proseguono senza sosta: è stata diffusa la foto della donna e il suo nome è stato inserito nella banca dati della in uso alle forze dell'ordine.

Al vaglio degli investigatori sono le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate in città, a partire da quelle situate nelle immediate vicinanze dell'albergo. Nel pomeriggio, nella sede della Prefettura di Firenze si svolgerà un nuovo incontro per fare il punto sulle ricerche