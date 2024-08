Piccola tromba d'aria ad Orentano, rami e cartelli stradali caduti

Nel tardo pomeriggio di ieri (28 agosto) su Orentano, frazione del comune di Castelfranco di Sotto, si è abbattuta una piccola tromba d'aria causando un po' di danni. Per lo più i problemi si sono verificati per i rami degli alberi caduti sulla strada e per le paline della segnaletica stradale e della nomenclatura delle strade che sono state divelte. L'evento non ha avuto una durata lunga nel tempo ma il problema è stata l'intensità e la violenza del vento.Sul posto, appena allertato, insieme alla protezione civile è arrivato anche il sindaco Fabio Mini che si è messo a disposizione cercando di coordinare gli interventi più urgenti della protezione civile e pianificando nella piccola emergenza il lavoro del comune, cominciato questa mattina.

“Fortunatamente nessuna persona si è fatta male – spiega il sindaco Fabio Mini – saputo della cosa con la protezione civile, in particolare con la Croce Bianca di Orentano, che ringrazio per la disponibilità e per la tempestività con cui hanno operato, ci siamo subito messi al lavoro. Il primo obiettivo è stato quello di rimuovere i rami caduti aterra per liberare le strade e comunque togliere la vegetazione che poteva costituire pericolo o intralcio, poida stamani il personale del comune è al lavoro per ripristinare le paline e gli altri arredi urbani che sono statidanneggiati dalla furia del vento”