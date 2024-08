Case di lusso nell'Empolese Valdelsa: Montespertoli domina, come San Miniato nel Cuoio

La Toscana, secondo un report di Idealista, è la regione con la più alta concentrazione di immobili di lusso e, in certi casi, di extralusso. Ma quali sono i più cari? Andiamo a fare una breve analisi.

Analisi delle province: le case più costose

La casa più costosa di tutta la Toscana è in realtà un borgo medievale fuori da Siena, a sud ovest del capoluogo. Si trova a Montalbuccio e costa ben quarantadue milioni di euro. Si sviluppa su 16mila metri quadri e ha anche vigneti all'interno.

Ma se si analizzano le due province più di lusso d'Italia, Lucca e Firenze, i prezzi scendono leggermente. Costa ventidue milioni di euro la casa indipendente in via Franceschi a Forte dei Marmi. Ammonta a trenta milioni di euro invece l'immobile più di pregio della provincia di Firenze: un rustico storico e gigantesco a Lungagnana di Montespertoli.

Spostandosi in provincia di Pisa ecco che ci sono due case in classifica al primo posto, entrambe a undici milioni di euro: una casa rurale a Chianni e una villa a Crespina Lorenzana.

Grosseto è un'altra provincia con un'alta concentrazione di immobili di lusso. C'è un trio in testa a ventotto milioni di euro: una sontuosa villa a Porta Nuova di Grosseto, un'incredibile magione a Massa Marittima, un casale pieno di verde sempre a Massa Marittima.

E nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio?

Nell'Empolese Valdelsa è presente la struttura più cara di tutta la provincia, lo si è visto. Al secondo posto c'è sempre Montespertoli: diciannove milioni di euro è il costo di una villa con ben novantanove locali in via San Pietro in Mercato, poco fuori dal capoluogo. Medaglia di bronzo invece per un immobile da undici milioni di euro a Gambassi Terme, una villa in via Camporbiano.

Secondo Idealista, focalizzandosi solo sul territorio comunale di Empoli, l'immobile più di lusso, quantomeno per il prezzo, c'è un casale a sei milioni che viene indicato come in zona stazione ma verosimilmente è più a sud: "Villa padronale ottocentesca di circa 2000 mq. con un parco di circa 5000 mq. costruita su un edificio ex-convento cinquecentesco e cappella privata".

Nel Cuoio invece a dominare è San Miniato, che ha praticamente le prime undici in classifica (la dodicesima è una villa a Staffoli, Santa Croce sull'Arno). La più costosa nella città della Rocca è la tenuta San Quintino situata nell'omonima via e costa cinque milioni e mezzo di euro; allo stesso prezzo ecco anche una casa con azienda sempre nelle colline sanminiatesi: "La proprietà si sviluppa attorno a un’elegante villa padronale del XVI secolo con varie abitazioni di servizio e una grande cantina di vinificazione (oltre 1.200 mq). Sparsi per l’azienda si trovano anche quattro casali rustici da ristrutturare."

