Fiamme vicino ai binari a Firenze: cancellati treni verso Empoli, Pisa, Livorno

Un incendio tra Rifredi e Le Piagge nel primo pomeriggio di oggi, sta causando cancellazioni dei treni e ritardi sulla linea Firenze - Empoli, con ripercussioni su tutto il traffico regionale in direzione Firenze, Pisa, Siena, Livorno. Ritardi e cancellazioni si stanno rendendo necessari per consentire l'intervento dei Vigili del Fuoco. Cancellati per ora i treni 4037 Firenze Livorno, 18226 Empoli - Firenze, 4046 Livorno - Firenze, 18219 Firenze - Empoli, 18304 Livorno - Firenze (da Empoli).

La circolazione è stata poi riattivata intorno alle 16.30

Come se non bastasse, un guasto agli impianti di circolazione di Certaldo e un investimento a Campo di Marte rendono la circolazione ferroviaria di oggi particolarmente difficoltosa.