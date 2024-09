Riapre la scuola di musica di Sovigliana: due Open Day

A Vinci la scuola di musica di Sovigliana riapre dopo la pausa estiva e inaugura il nuovo anno scolastico con due Open Day: martedì 10 e mercoledì 11 settembre dalle ore 17 alle ore 19.

Gli aspiranti allievi della scuola potranno visitare i locali della sede in via Don Ezio Canovai 4, conoscere gli insegnanti, provare gratuitamente gli strumenti e prendere appuntamento con la segreteria. Sono invitati a partecipare anche gli alunni iscritti precedentemente alla scuola di musica. I corsi ricominciano lunedì 16 settembre e le iscrizioni sono aperte a tutti: piccoli, adulti, dilettanti e non. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa, i corsi infatti sono calibrati per ogni singolo allievo, da un livello base fino ad un livello avanzato. Inoltre non esistono limiti di età e ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell'anno. La scuola di musica di Sovigliana ha tanti corsi già attivi (canto, violino, chitarra, pianoforte, flauto traverso, batteria, basso elettrico...) ma garantisce di poterne attivare di nuovi all'occorrenza.

Per maggiori informazioni: 3482737140

Fonte: Ufficio Stampa