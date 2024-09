Aggressione all'anziano nel palazzo: sottoposta a fermo una 25enne

Dopo l'aggressione di via Finiguerra è stata sottoposta a fermo un 25enne senza fissa dimora, di origini romene. Giovedì avrebbe colpito e ridotto in fin di vita un 92enne dopo una rapina. L'uomo è in ospedale in gravissime condizioni.

Rapina e lesioni le accuse ipotizzate dalla magistratura. L'udienza di convalida per il fermo è in corso al tribunale di Firenze: toccherà al gip decidere se convalidare o meno il provvedimento.

Nell'aggressione della donna, che peraltro in passato l'uomo aveva conosciuto e aiutato, il pensionato è caduto a terra battendo la testa, ma si è sollevato ed è andato a casa dove ha raccontato ai familiari dell'assalto che aveva subito. Intorno alle tre di notte è stato portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, dove è tuttora ricoverato in gravissime condizioni.