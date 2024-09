Un incontro per il bilancio partecipato a Montespertoli

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli invita tutti i cittadini a partecipare all'incontro pubblico dedicato al bilancio partecipato, che si terrà mercoledì 11 settembre 2024 alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Cosa è il bilancio partecipato?

È un'opportunità per tutti i cittadini di diventare protagonisti attivi della comunità. Ci sarà la possibilità di esprimere idee, priorità e di contribuire direttamente alle decisioni sulle risorse pubbliche. Le proposte saranno valutate e potranno concorrere a definire le decisioni dell’Amministrazione Comunale.

“Montespertoli è il luogo dove vogliamo continuare a vivere bene e che vogliamo continuare a far crescere. Il bilancio partecipato è un'opportunità per sentirci tutti protagonisti attivi di questo progetto comune. Le vostre idee, i vostri bisogni e le vostre richieste sono uno strumento prezioso per fare politiche concrete. Insieme possiamo trasformare i problemi in progetti e fare di Montespertoli un paese sempre più vivibile e accogliente.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Cosa accadrà durante l'incontro?

Verranno illustrati i passaggi fondamentali del bilancio partecipato e saranno presentati e discussi i risultati del questionario online raccolti nei mesi scorsi e che influenzeranno le scelte per il bilancio 2025-2027 del Comune di Montespertoli.

Condividere le scelte e lavorare insieme è la strada migliore per poter far crescere un territorio e la partecipazione dei cittadini è dunque essenziale.

