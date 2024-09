Allarme bomba alla sinagoga di Firenze

Momenti di tensione a Firenze, in zona Sinagoga. Gli artificieri sono intervenuti verso le 21 di martedì sera in via Carducci, a seguito del ritrovamento di alcuni pacchi giudicati sospetti su di una bicicletta.

Per effettuare i controlli la strada è stata chiusa ad auto e pedoni.

I timori, però, si sono rivelati eccessivi: poco dopo si è presentato il proprietario della bici che ha aperto i pacchi sospetti, mostrando che contenevano solo alcuni libri.

L'allarme è rientrato e verso le 23 la strada è stata riaperta al transito.