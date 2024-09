Calcio, il Prato presenta la nuova maglia

La maglia è un pezzo unico, fatto su misura per la città di Prato e per l'Ac Prato da Mizuno. Davanti emerge il fiordaliso, sul retro c'è lo skyline del Castello dell'Imperatore, sul colletto la scritta lanieri.

Il main sponsor è in continuità: Lo Conte Edile Costruzioni. E' stata presentata questa mattina la maglia da gioco ufficiale dell'Ac Prato: la prima divisa è azzurra con pantaloncini e calzettoni bianchi. La seconda maglia è bianca con pantaloncini e calzettoni azzurri. La filosofia è stata quella di rispecchiare i colori della tradizione laniera, ma anche di innovare per creare uno prodotto unico per la tifoseria e la città. Assieme alla maglia da gioco c'è stata anche la conferma della prosecuzione del rapporto fra l'Ac Prato e la Lo Conte Edile Costruzioni che per il secondo anno consecutivo sarà main sponsor dei biancazzurri. Un nome a cui si affiancherà anche Estra sulle maglie da gioco laniere.

“Siamo entusiasti di rinnovare la partnership con Manuele Lo Conte che ha dimostrato sempre grande attenzione a ogni esigenza del Prato – spiega il presidente biancazzurro Stefano Commini -. Un rapporto che ci auguriamo possa portare a risultati sempre più importanti. E ringraziamo anche lo sponsor tecnico Mizuno per avere ideato una maglietta creata appositamente per l'Ac Prato. Quest'anno, inoltre, presenteremo anche due sponsor che ci hanno affiancato nella scuola calcio e nel settore giovanile. E' la prima volta che accade e ne siamo felici. Ci aspettiamo importanti risultati sportivi: mi auguro che le prime partite portino soddisfazioni e che ci possano aiutare a trovare nuovi accordi in città”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Lo Conte. “Siamo contenti, siamo ambiziosi, speriamo in grandi risultati per la società, per i tifosi e per la città – spiega -. Già dall'anno scorso abbiamo condiviso il progetto dell'Ac Prato, e i progetti hanno bisogno di un percorso di stagioni, per concretizzarsi. E quindi andiamo avanti con entusiasmo”.

Poi il presidente Commini ha fatto il punto in vista di Ravenna. “Col Seravezza, a parte il risultato, la squadra non mi è dispiaciuta. Abbiamo creato tanto ma dobbiamo essere più cinici sotto porta. Comunque questa settimana Barbuti ha iniziato a entrare all'interno della squadra, Moreo l'ho visto in grande forma, anche Magazzù in allenamento ha fatto un gol spettacolare. Anche Romairone l'ho visto preciso. Ravenna è un campo difficile ma vogliamo fare bene”. Infine il punto sul mercato. “Monticone è stato prontamente sostituito con un profilo importante e di grande esperienza come Videtta – conclude il massimo dirigente -. Rossi è un ragazzo di ottima tecnica e grande grinta, a breve arriverà anche un altro portiere. In attacco si dovesse concretizzare l'occasione di una punta di altissimo livello la valuteremo”.

Fonte: Associazione Calcio Prato - Ufficio Stampa