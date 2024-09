Due giorni di arte e cultura a Carrara con “Il Canto di Dafne”

Con “Il Canto di Dafne” si annuncia una due giorni di arte e cultura per la città di Carrara in programma per il 23 e 24 novembre 2024. La sala consiliare del Comune di Carrara ha accolto la conferenza di presentazione del prestigioso Premio Internazionale di Arte Letteraria, premio itinerante che quest’anno si svolge nella città del marmo.

La presidente del premio, Marina Pratici, ha illustrato il progetto, giunto alla sesta edizione. Si tratta di un premio che vanta numerosi ospiti di eccellenza, presentati durante la conferenza. Tra le peculiarità, il “Dafne” ha carattere itinerante e non si svolge mai nello stesso posto. La sottotitolazione in rosso “Per dire no alla violenza sulle donne” e la data prescelta per la cerimonia, intorno al 25 novembre, data per l’eliminazione della violenza sulle donne, confermano l’obiettivo del premio. “E un premio che si prefigge questa finalità – ha aggiunto Pratici - non può non avere come presidente di giuria, Jacqueline Monica Magi, magistrato e giudice, una delle scriventi della celeberrima legge nota come Codice rosso.

Una legge forse poco conosciuta, forse poco applicata, pur essendo un valido strumento che rafforza la tutela delle vittime di violenza”. Jacqueline Monica Magi ha evidenziato l’importanza del premio che affronta la tematica della violenza sulle donne, una piaga purtroppo sempre più diffusa. Altra peculiarità che rende ancor più prestigioso il premio è il carattere internazionale che assume, essendo il bando tradotto in tutte le lingue, dimostrato dalla presenza dei due presidenti internazionali Patrice Avella e Joan Josep Barcelo. Al tavolo di rappresentanza erano presenti inoltre: Gianfranco Bontempi, Beatrice Sparavelli, il consigliere regionale Giacomo Bugliani.

E ancora Gaia Greco, motore e anima del premio, Patrice Avella, Gabriele Boni, Alessandra Casciari e Silvia Prota. Completano lo staff i presidenti onorari Giovanni Ronzoni e Bruno Scanapini; le responsabili della direzione artistica Claudia Casadei e Elisabetta Petrolati; per la giuria Adriana de Carvalho Masi, Dino S Koubatis, Lorenzo Masi, Stefano Massetani, Mauro Montacchiesi, Anna Montella; responsabile conduzione Marco Profili; responsabili performances Sara Chiara Strenta e Filippo Papa. Ha preso parola l’assessore alla cultura, Gea Dazzi, ringraziando le organizzatrici per aver scelto Carrara: “Un’offerta culturale da non perdere e che il comune di Carrara ha accolto molto volentieri”. Come ha ricordato Pratici, il premio è anche veicolo di promozione culturale del territorio e questa edizione ha incluso anche le scuole: gli studenti dell’Accademia saranno presenti il 23 con esposizione delle loro opere mentre il 24 ci sarà una conferenza itinerante alla scoperta del centro storico di Carrara con gli studenti del corso turistico Einaudi dell’istituto Barsanti.

Il bando di partecipazione scade il 10 ottobre 2024. Per info Gaia Greco: 3278353041 gaiags1966@libero.it https://www.concorsiletterari.net/bandi/il-canto-di dafne- 2024/

Fonte: Ufficio Stampa