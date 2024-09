Al via il Giro della Toscana con partenza e arrivo a Pontedera

6L’evento sportivo che interesserà il Comune di Pontedera e la Valdera mercoledì 11 Settembre 2024. Una opportunità per gli appassionati e per l’intera città di vedere atleti professionisti di caratura internazionale darsi battaglia, in vista del prossimo appuntamento mondiale su strada, con partenza e arrivo a Pontedera. Anche quest’anno la corsa sarà seguita da RAI SPORT: una sicura occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio.

L’organizzazione si scusa per gli eventuali possibili disagi sulla circolazione e sulla sosta che lo svolgimento in sicurezza di un evento di tale portata fisiologicamente reca con sé. Per minimizzarli la macchina organizzativa conterà su decine di volontari e il prezioso supporto degli operatori delle forze di polizia.

L’auspicio è che la gara ciclistica possa incontrare l’entusiasmo degli appassionati e degli sportivi di Pontedera e dell’intera Valdera.

La partenza ufficiosa avverrà alle ore 11,20 a Pontedera, in Piazza Martiri della Libertà, ed è previsto un trasferimento di 4,800 km

La partenza ufficiale avverrà alle ore 11,30 in Pontedera, Via dell’Industria con arrivo stimato in Via De Gasperi intorno alle 16.

Informazioni sulla circolazione, sosta, viabilità, mobilità

Il Comando della Polizia Locale in occasione della manifestazione ciclistica per dilettanti dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione e della sosta in Pontedera con Ordinanza apposita del 4/9/2024. Ecco i provvedimenti:

Piazza Martiri della Liberta’

Divieto di sosta con rimozione coatta sugli stalli di sosta a pagamento, lato Sud della Piazza (fronte civico n. 30) – ex Palazzo Pandolfi – (montaggio palco)

Piazza Garibaldi

Per chi proviene da Piazza Garibaldi, all’intersezione con Via della Misericordia divieto di svolta a destra in direzione Piazza Martiri della Liberta’

Via della Misericordia direzione di marcia ovest-est

All’intersezione con Piazza Garibaldi divieto di transito in direzione Piazza Martiri della Libertà; EFFICACIA: dalle ore 13:00 di martedì 10 Settembre 2024 alle ore 13:00 di mercoledì 11 Settembre 2024 e comunque fino al termine della manifestazione

Piazza Martiri della Liberta’

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta su tutta la piazza compresi stalli di sosta riservati ai ciclomotori e motocicli, eccetto veicoli autorizzati della manifestazione

Corso Matteotti (Ponte Napoleonico) all’intersezione con Via Guerrazzi

obbligo di svolta a destra; EFFICACIA: dalle ore 07:00 alle ore 13:00 di mercoledì 11 Settembre 2024 e comunque fino al termine della manifestazione

Via Stazione Vecchia

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta eccetto veicoli autorizzati partecipare alla manifestazione; EFFICACIA: dalle ore 07:00 alle ore 19:00 di mercoledì 11 Settembre 2024

Piazza Garibaldi intersezione Via Della Misericordia stalli di sosta posti nel triangolo

fronte Istituto S. Giuseppe

Divieto di sosta con rimozione coatta

Piazza Garibaldi dal civico 31 al civico 18

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; EFFICACIA: dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di mercoledì 11 Settembre 2024

Via A. De Gasperi, dall‘intersezione con Via dei Cappuccini fino all‘intersezione con

Via E. Toti

divieto di sosta con rimozione coatta

Via dei Cappuccini, tratto a Est di via De Gasperi, dall’intersezione con Via Togliatti

fino all’intersezione con via De Gasperi

divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Accesso e sosta riservati ai veicoli RAI EFFICACIA: dalle ore 08:00 di martedì 10 Settembre 2024 alle ore 19:00 del 11 Settembre 2024 e comunque fino al termine della manifestazione

Via dei Cappuccini, tratto a Ovest di via De Gasperi, dall’intersezione di Via De

Gasperi fino al civico 21 di Via Dei Cappuccini

divieto di sosta con rimozione coatta. Accesso e sosta riservati ai veicoli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione;

Piazza della Resistenza, Parcheggio Bellaria

divieto di sosta con rimozione coatta, su tutta la Piazza. Accesso e sosta riservati ai veicoli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione; EFFICACIA: dalle ore 06:00 alle ore 19:00 di mercoledì 11 Settembre 2024

Percorso di gara: divieto di transito

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della corsa, in entrambi i sensi di marcia dei tratti interessati dal movimento della corsa stessa;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della corsa; sono interdette alla circolazione tutte le vie ed aree che intersecano o si immettono nel percorso della corsa;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade e da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della corsa di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

nè fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada EFFICACIA: dalle ore 11:00 alle ore 16:00 di mercoledi 11 Settembre 2024 e comunque fino a fine gara ciclistica.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti che verranno adottati dagli organi di polizia stradale in servizio, se necessari e non ricompresi nella presente ordinanza. Ai divieti suddetti fanno eccezione i veicoli di polizia, quelli di soccorso pubblico in servizio di emergenza e quelli al seguito della manifestazione in motivazione.

Oltre ai suddetti provvedimenti, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno adottarne di ulteriori, qualora ciò si renda necessario per fronteggiare esigenze contingibili ed urgenti non previste dalla presente ordinanza.

Informazioni, percorso, altimetria e tabella oraria dei passaggi