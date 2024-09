Danneggiano auto a Novoli, denunciati quattro giovani

A Firenze la polizia ha fermato e denunciato i presunti autori del danneggiamento di una serie di mezzi in strada. Sono state denunciate quattro persone.

A Novoli dopo le 2 alcuni residenti sarebbero stati svegliati da rumori in strada. Secondo quanto ricostruito, un gruppetto di giovani sarebbe stato alle prese, senza apparente motivo, con dei mezzi parcheggiati lì vicino. Al loro arrivo i presunti autori di una serie di danneggiamenti si sarebbero allontanati cercando verosimilmente di far perdere le proprie tracce.

Poco dopo gli agenti hanno fermato quattro giovani di età compresa tra i 19 e 29 anni, trovati accovacciati dietro a delle auto in sosta in via Ulivelli. Sulla base di quanto emerso, al momento la lista dei danni sembrerebbe comprendere un’auto con il parabrezza infranto, due con lo specchietto retrovisore rotto a calci e uno scooter scaraventato a terra con conseguente faro spaccato e diversi danni alla carrozzeria. Nei confronti dei quattro, tutti sottoposti a fermo per identificazione, è scattata una denuncia per danneggiamento aggravato in concorso.