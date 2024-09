Tenta furto in un'auto di notte, denunciato

Non solo danneggiamenti a Firenze, c'è chi tenta furti nelle auto. Nella notte tra il 9 e il 10 settembre, all’altezza di Porta Romana, le volanti della Questura hanno fermato e, al momento, denunciato per tentato furto aggravato su auto un 25enne di origini gambiane.

L’uomo è infatti accusato di aver infranto il lunotto posteriore di una macchina parcheggiata in via Di Serumido e di aver rovistato nell’abitacolo del mezzo. Ad allertare le forze di polizia, in questo caso, è stata una passante.