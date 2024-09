Fine settimana con il Trofeo 'Betti/Gilardetti' e 'Festa Insieme'

Un fine settimana all’insegna dello sport e dell’associazionismo a Castelfiorentino. Sabato 14 settembre il PalaBetti di viale Roosevelt ospiterà il Trofeo di Basket “Betti – Gilardetti”, attraverso un’unica gara che vedrà sul campo la Libertas Livorno e la Fortitudo Bologna. Due squadre A2 che annoverano giocatori di indiscusso valore nazionale e internazionale, e anche qualche talento cresciuto proprio nell’ABC Castelfiorentino come Luca Tozzi, ormai un punto fermo della Libertas Livorno e idolo indiscusso della tifoseria labronica.

La partita, il cui fischio d’inizio è per le ore 19.00, si inserisce nel precampionato ufficiale dei due club, ed è organizzata dall’ABC Castelfiorentino con il patrocinio del Comune e della Federazione Italiana Pallacanestro (contributo di In3c srl).

Il trofeo “Betti Gilardetti”, giunto alla seconda edizione, è dedicato a due padri fondatori della pallacanestro castellana, le cui origini risalgono all’autunno 1945

Nedo Betti (scomparso nel 2009), è stato per molti anni sia allenatore che fondatore e dirigente dell’ABC Castelfiorentino e tutti i risultati sportivi raggiunti dalla società nell’arco di quarant’anni portano la sua firma, Riconosciuto come vero leader della società sportiva, alla sua memoria è appunto intitolato l’impianto sportivo (conosciuto anche come “Palazzetto dello Sport”) dove sarà disputata la partita di sabato

Mario Gilardetti (scomparso nel 2011) faceva parte del gruppo di giovani castellani che nell’immediato dopoguerra, contagiati da un battaglione americano di stanza a Castelfiorentino (che nel tempo libero giocava a basket), dette vita alla creazione delle prime squadre di basket negli anni ’50, e successivamente, nel 1966, fondò insieme a Nedo Betti e Remo Parri l’Associazione Basket Castelfiorentino (ABC), assumendone la carica di presidente fino alla morte. A Mario Gilardetti è stata intitolata la palestra polivalente che si trova in via XXV aprile.

“Nedo e Mario – osserva la Sindaca, Francesca Giannì – hanno lasciato non solo un ricordo indelebile in tutti gli appassionati di questo sport, ma anche radici profonde nella storia dell’ABC, che ha potuto raggiungere risultati prestigiosi grazie alla loro passione, alla loro dedizione e al loro impegno costante, profuso a tutti i livelli, sia nella pratica sportiva che nei numerosi adempimenti di tipo quotidiano che la vita di un’associazione richiede. Un’eredità preziosa, dunque, da salvaguardare e valorizzare, come insegnamento per i più giovani”.

Domenica 15 settembre, infine, si svolgerà nel pomeriggio “Festa Insieme” (area parco viale Roosevelt) evento che riunisce numerose esperienze associative impegnate nello sport, nel volontariato, nella prevenzione e nell’agricoltura. Oltre agli stand allestiti dalle associazioni ci saranno numerose attività, aperte a tutte le età:

La Polisportiva I’Giglio organizzerà esibizioni e la possibilità di provare alcune discipline sportive come Atletica Leggera, Boxe, Bocce, Calcetto Femminile, Ginnastica Artistica, Karate e difesa personale, Kickboxing, Podismo, Tennis, Padel, Survival e Beach Volley. Fra le novità di quest’anno il Baskin, il Calcetto Mascile, lo Hata Yoga – Yoga Posturale, la Chinesiterapia – Massaggi Olistici, il Parkour e una rappresentativa dei Karma Boys (squadra di calcio Gruppo Riabilitativo DSM). Prevista anche una esibizione del Tiro alla Fune. L’Associazione Agricoltori darà vita a una vera e propria “Festa sull’Aia” (9° edizione) con dimostrazione di antichi mestieri (cestaio, battitura con il correggiato), i giochi di una volta (lancio delle trottole, salto con la corda e così via), il giro con il trattorino, e il laboratorio dell’”Orto in Cassetta”: Prevista anche la presenza di “Sei di Castelfiorentino se..”, che presenterà il suo nuovo volume su “La Storia dello Sport Castellano”.

