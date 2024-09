Ucciso dopo il concerto dei Subsonica, ai domiciliari l'aggressore

Il 48enne veronese di origini kosovare Ibrahimi Senad andrà agli arresti domiciliari. Senad è accusato di omicidio preterintenzionale per l'aggressione al concerto dei Subsonica al Mandela Forum ai danni di Antonio Morra, deceduto lo scorso 11 aprile.

Il gip ha accolto le richieste dei difensori. Senad verrà processato con rito abbreviato. La prima udienza sarà il 19 novembre. Insieme a lui è stato ammesso al rito alternativo anche Cristian Corvo, fiorentino di 29 anni, imputato di lesioni pluriaggravate dalla minorata difesa e dal concorso di persona.

Senad e Corvo erano in servizio come facchini al Mandela Forum di Firenze per una ditta esterna, dovevano montare e smontare il parco. Morra, residente a Pistoia, ebbe un diverbio con Senad all'uscita dal concerto. La collisione avvenne sulle scalinate dell'impianto. Morra stava cadendo a terra, quando sarebbe stato colpito anche dal collega del veronese.

Secondo l'autopsia, il colpo fatale sarebbe stato inferto da Senad: Morra è morto in ospedale poco dopo il ricovero.