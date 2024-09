Miss Mamma Italiana, anche Calcinaia e Montespertoli esultano

Anche una donna di Montespertoli e una di Calcinaia vengono premiate alla finale nazionale di “Miss Mamma Italiana 2024”, evento riservato a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti si è tenuto a Bellaria Igea Marina, in Romagna.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Le 19 mamme finaliste, hanno sfilato in passerella con abiti eleganti, dopo di che ogni partecipante ha avuto a disposizione uno spazio per farsi conoscere meglio, per fare una riflessione o sostenere una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità.

Miss Mamma Italiana 2024 è Semou Diagne, 33 anni, di Ancona, mamma di Birima ed Antonio, di 17 e 9 anni. Ma sono state assegnate altre fasce, due a due mamme toscane.

“Miss Mamma Italiana Romantica” è andato a Marta Felloni, 36 anni, estetista, di Calcinaia , mamma di Lorenzo ed Edoardo, di 9 e 6 anni. “Miss Mamma Italiana Solare” a Chiara Peruzzi, 34 anni, infermiera, di Montespertoli, mamma di Dario e Diego, di 5 e 3 anni;

Tutte le premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2025”. La serata è stata condotta dall’autrice e conduttrice Rai Metis Di Meo.