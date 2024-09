Morì di meningite, oltre 15 anni dopo Careggi e Asl in Cassazione

Sarà la Cassazione a stabilire le responsabilità tra Azienda ospedaliero universitaria Careggi e Asl Toscana Centro, per il decesso per meningite di un 41enne fiorentino. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Nel 2008 l'uomo venne trasportato a Careggi dove fu sottoposto a esami approfonditi, data anche la cartella clinica: otto anni prima gli era stato trovato il linfoma di Hodgkin e fu sottoposto ad un intervento di asportazione della milza, sempre all'ospedale di Careggi. Dagli esami fu diagnosticata una meningite da pneumococco di tipo fulminante. Situazione gravissima, dopo poche ore di ricovero in rianimazione, i medici constatarono il decesso. Da allora la famiglia ha portato il caso in tribunale, pretendendo risposte sulle cause della morte del figlio e facendo causa all'Aou Careggi. Nell'ottobre 2021 il giudice della quarta sezione civile del tribunale di Firenze dà ragione alla famiglia ritenendo che la vittima si poteva salvare o avrebbe avuto possibilità di salvarsi se dopo l'operazione di asportazione della milza gli fosse stata somministrata la vaccinazione anti-pneumococcica. Come riportato in sentenza, ad aggravare il quadro l'omissione avvenuta nei confronti di un soggetto fragile dopo l'intervento, "particolarmente a rischio di sviluppare un’infezione pneumococcica con mortalità elevata". Il risarcimento per la famiglia ammonta ad oltre 800mila euro. Careggi fa ricorso e chiama in causa anche il medico di base dell'Asl Toscana Centro che aveva in cura l'uomo, poiché anche lui avrebbe dovuto invitare il paziente a vaccinarsi per la meningite. Ad aprile di quest'anno la Corte di appello di Firenze ha accolto la richiesta di Careggi accertando la corresponsabilità dell'Asl: per quest'ultima sono 412mila euro da versare a Careggi, la metà del risarcimento, più circa 70mila euro di spese legali. Adesso sarà la Cassazione a dover stabilire definitivamente le responsabilità.