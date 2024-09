Sport e solidarietà, a Santa Croce 'Il rumore del volley'

Sabato 21 settembre, al “Palaparenti” di Santa Croce sull’Arno, si svolgerà una giornata di sport, amicizia e solidarietà per tutti gli amanti della pallavolo e per tutti coloro che credono che l’attività sportiva sia uno dei modi migliori per aiutare tante persone con difficoltà più o meno grandi.

Masoni S.p.A. ha accolto con entusiasmo la proposta del Lions Club San Miniato e della società Lupi S. Croce e si è resa disponibile quale sponsor unico dell’evento “Il Rumore del Volley” un triangolare di pallavolo, con ingresso a offerta libera, il cui intero ricavato verrà devoluto a tre associazioni che si occupano di sport e disabilità del nostro territorio: Gam, Calciando Insieme e Aquateam, oltre alle parrocchie San Lorenzo di Santa Croce e San Quintino di San Donato.

La giornata inizia alle 9:30 con le squadre femminili giovanili che si affronteranno amichevolmente per contribuire alla raccolta fondi.

Il pomeriggio, dalle ore 15, inizia il torneo vero e proprio che vedrà in campo tre squadre importanti, prima tra tutte la Nazionale Sordi di Pallavolo, medaglia d’argento ai campionati del mondo di Okinawa in Giappone lo scorso luglio 2024 e le società UPC Volley Camaiore e Lupi Santa Croce, entrambe militanti nel campionato italiano di serie B.

Ospite d’onore Marco Bracci, tre volte campione del mondo e vincitore di due medaglie olimpiche con la mitica nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90.

L’accesso al palazzetto è libero ed è possibile entrare in qualsiasi momento fino al termine delle partite: un’occasione per partecipare, anche con un contributo minimo, a un’iniziativa importante per dare un sostegno concreto e immediato a tutti coloro che, grazie allo sport, possono superare barriere in altro modo insormontabili.

Fonte: Masoni Press