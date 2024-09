La cucina toscana piange Vincenzo Volpe, scomparso a 42 anni

Aveva solamente quarantadue anni Vincenzo Volpe. Se ne è andato a causa di una gravissima malattia e ora la Toscana è in lutto. Nato in Germania nel 1982, aveva studiato all’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme e avviato una gran carriera come chef.

Aveva lavorato in ristoranti stellati come Arnolfo a Colle di Val d'Elsa, aveva avuto a che fare col corregionale Enrico Bartolini, era diventato collaboratore di aziende agroalimentari di livello. Dal 2019 era presidente dell’Associazione Cuochi Montecatini Terme Pistoia. Aveva aperto a Pistoia il rinomato Toscana Fair. Di seguito il ricordo di Unione Regionale Cuochi Toscani.

Siamo sgomenti per la perdita del caro amico e valente membro della comunità dei cuochi toscani Vincenzo Volpe. Con il dolore nel cuore salutiamo Vincenzo, Presidente di Associazione Cuochi Pistoia Prato nonchè Chef del rinomato locale Toscana Fair unendoci alle parole di cordoglio del nostro Presidente Regionale. Per mesi abbiamo sperato nei piccoli miglioramenti di Vincenzo. Purtroppo ci coglie di sorpresa e ci riempie di dolore questa brutta notizia, che toglie a tutti noi un caro amico, un collega, un grande professionista. Un pensiero e la nostra vicinanza alla famiglia che perde un padre, un marito, un figlio, un grande uomo, serio, sincero, un modello di sobrietà degno di una grande persona. Chef Vincenzo Volpe ti vogliamo bene e resterai nei nostri cuori per sempre, con il tuo sorriso aperto e la tua immensa disponibilità, i tuoi colleghi Cuochi Toscani.