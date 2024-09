Forza il posto di blocco dei carabinieri e prova a fuggire: arrestato

Un 30enne e un 34enne sono stati arrestati a Firenze in due circostanze separate, ma entrambi per resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo, di origini albanesi, è stato inseguito dopo che, con la propria auto, aveva forzato un posto di controllo in via delle Gore, scagliandosi con violenza contro i carabinieri una volta bloccato per continuare la fuga.

Il secondo, di origini marocchine e già sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Firenze, in via Boccaccio è stato sorpreso a bordo di un motorino rubato il 31 luglio 2024 e, ancora una volta, per garantirsi la fuga ha tentato di colpire gli operanti con calci e pugni: adesso è in carcere.