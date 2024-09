Sorpreso in un parco con la cocaina, arrestato

A Vicchio i carabinieri sabato 14 settembre hanno arrestato un 52enne di origini albanesi per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. È stato condannato a 4 mesi di reclusione.

L'uomo era emerso nei mesi passati nelle indagini dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, che avevano richiesto alla Procura della Repubblica di Firenze l’emissione di un decreto di perquisizione nei suoi confronti, non eseguito a luglio quando l’indagato era riuscito a eludere un controllo, scappando alla vista di una pattuglia.

I militari di Vicchio hanno continuato a cercarlo, rintracciandolo in un parco pubblico del centro abitato nella serata del 14 settembre; sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti, in banconote di vario taglio, sequestrate poiché ritenute provento dell’attività di spaccio.