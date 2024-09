Muore persona investita da treno merci vicino Lastra a Signa

Un investimento mortale è avvenuto sui binari vicino a Lastra a Signa. Alle 4.50 di venerdì 20 settembre un treno merci ha colpito una persona, deceduta sul posto.

La circolazione ferroviaria è stata riprogrammata affinché le forze dell'ordine presenti sui binari potessero svolgere gli accertamenti. Presenti i carabinieri ma anche i sanitari inviati dal 118. Non si conoscono le generalità della persona coinvolta. Non si conoscono neppure la dinamica e le cause che hanno portato all'incidente.

I treni hanno subito ritardi e cancellazioni. Quelli che viaggiano comunque "non effettuano la fermata per servizio viaggiatori a Lastra a Signa" fanno sapere da Rfi.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).