Ruba borsa a turista e la trascina a terra, intervengono i passanti: arrestato

Vuole rubare la borsa a una turista, la fa cadere e la trascina a terra. Poi viene bloccato dai passanti e, infine, dai carabinieri. Un 35enne di origini tunisine è stato arrestato a Firenze nella mattina di giovedì 19 settembre, verso l'alba.

L'uomo ha provato a rubare la borsa a una turista di origini asiatiche. La donna era diretta in Borgo Ognissanti, la tentata rapina è avvenuta in via Melegnano.

È stata avvicinata dal ladro che ha provato a rubarle la borsa, ma la vittima ha reagito stringendola a sé. Il 35enne avrebbe strattonato la turista facendola cadere a terra e trascinandola per alcuni metri fino a impossessarsi della borsa. Poi ha tentato la fuga.

Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di due passanti che hanno intercettato l'aggressore e lo hanno bloccato fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri che era impegnata in un servizio di controllo del territorio. La borsa è stata restituita alla turista.