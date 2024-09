Saranno abbattuti undici alberi pericolosi situati sulle mura

È stata firmata oggi l'ordinanza per l'abbattimento di undici alberi ad alto rischio di cedimento sulle Mura di Lucca. Nelle perizie firmate dagli agronomi Piergiorgio Tambellini, David Cappelletti e Massimiliano Demi si legge infatti che gli esemplari in questione sono stati classificati nella massima classe di rischio crollo e devono essere abbattuti.

Si tratta di un leccio in piazzale Verdi, un tiglio a Campo Balilla, un tiglio e un leccio nella cortina fra i baluardi San Regolo e La Libertà, un carpine bianco sul baluardo San Colombano, un tiglio fra baluardo San Salvatore e Porta Elisa, un abete rosso in via della Caserma, un cedro dell'Altante e un cipresso negli orti sociali di via santa Chiara. Infine due lecci sul via Parco della rimembranza a Monte San Quirico.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa