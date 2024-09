Novoli, 15enne minaccia vigilante con una pistola giocattolo

All’ingresso di un supermercato ha tirato fuori una pistola da sotto la maglia e minacciato l’addetto alla sicurezza. Tanta paura, ma l'arma era un giocattolo. A impugnarla invece era un 15enne.

L’episodio, avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì 25 settembre, avrebbe visto come protagonista un minorenne che, senza apparente motivo, avrebbe agito impugnando l'arma falsa. Il tutto in un supermercato di Novoli, a Firenze.

Proprio il vigilantes si è accorto che la pistola era un giocattolo e, dopo aver intimato al ragazzo di consegnare la pistola, è riuscito a farlo allontanare in strada e, alla fine, anche a disarmarlo.

La polizia ha messo un punto definitivo alla vicenda: la riproduzione (che ad occhi non esperti sarebbe potuta essere scambiata anche per una pistola vera) è stata sequestrata, mentre il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per minacce aggravate nonché per il porto ingiustificato dell’oggetto. Gli agenti delle volanti lo hanno infine affidato ad una struttura per minori della Toscana.