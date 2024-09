Ruba in un supermercato all'Isolotto, arrestato

Riempie lo zaino di merce poi esce dal supermercato senza pagare, ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri. Un 24enne di origini marocchine è finito al centro di una vicenda accaduta il 19 settembre a Firenze in un centro commerciale in via Canova.

Il giovane, dopo essere stato scoperto con la merce trafugata, del valore di 70 euro, ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.